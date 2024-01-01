По данным экзитполов, Владимир Путин набрал 87% голосов на выборах президента РФ Опросы проводились в течение трёх дней, с 15 по 17 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Итоги экзитполов, проведённых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда общественного мнения (ФОМ), показали, что Владимир Путин побеждает на выборах президента с результатом 87%. Опросы проводились на выходе с избирательных участков с 15 по 17 марта. Респондентам предлагали пройти анонимный опрос на планшетах и через заполнение опросного листа.

Согласно опубликованным данным ВЦИОМ, Владимир Путин набрал ровно 87% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набрав 4,6% голосов, третье – кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (4,2%), четвёртое – кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Доля недействительных бюллетеней - 1,2%.

В опросе участвовали 466,3 тыс. человек, на вопросы ответили 60,4% респондентов, остальные отказались от ответа. Опрос проводился на 1,4 тыс. избирательных участков в 69 российских регионах.

Опросы ФОМ показали, что Владимир Путин набрал 87,8% голосов, Николай Харитонов – 4,7%, Владислав Даванков – 3,6%, Леонид Слуцкий – 2,5% голосов, доля недействительных бюллетеней – 1,4%. Экзитпол проводился на 1,3 тыс. избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённом пункте РФ. Респондентов отбирали с определённым интервалом, который зависел от числа зарегистрированных на участке избирателей и варьировался от одного до 15. Всего в опросе приняли участие 231,6 тыс. человек.

При этом эксперты отмечают, что результаты экзитполов могут расходиться с официальными, с учётом погрешности измерения, дистанционного электронного голосования и мнения отказавшихся от ответа респондентов.

Согласно последним промежуточным итогам голосования на выборах президента России в Прикамье, средняя явка по региону с учётом ДЭГ превысила исторический максимум и составила 78,1%, или 1,5 млн избирателей. Точные данные будут известны по итогам подсчёта бюллетеней.

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