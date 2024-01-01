За час до завершения голосования на выборах президента в Прикамье явка составила 78% Явка избирателей на ДЭГ – 93% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края подвела последние промежуточные итоги голосования на выборах президента РФ. Точные данные будут известны только по итогам подсчёта бюллетеней.

К концу третьего дня голосования явка по региону с учётом дистанционного электронного голосования составила 78,1%, или 1 537 990 избирателей. Средняя явка по Перми с ДЭГ составила 75,7%, 591 302 избирателя. Явка избирателей на дистанционном голосовании по региону — около 93%.

«Жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам голосования не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано», — сообщили в крайизбиркоме.

Выборы президента России в 2028 году проходили в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Голосование завершилось 17 марта в 20:00.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.