Глава СКР ждёт доклад о нападении школьников на своего одноклассника в Прикамье Подростка подкараулили после уроков и избили Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе проверки по факту избиения школьника в Губахе и предварительно установленных обстоятельствах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребёнку в Пермском крае. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. представить информацию», — сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Как ранее писал «Новый компаньон», в Губахе трое подростков подкараулили своего одноклассника после уроков, отвели за угол дома и напали на него, причинив множество травм. По словам матери, инцидент произошёл 13 марта. Мальчик вернулся домой с ушибами и гематомами на голове. Ему стало плохо, и его госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Причиной происшествия могла стать борьба за лидерство. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.