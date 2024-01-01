Ситуационный центр Штаба общественной поддержки Пермского края продолжает работать в выездном формате Поделиться Твитнуть

Ситуационный центр Штаба общественной поддержки Пермского края продолжает работать в выездном формате. Выездная площадка стала точкой притяжения для лидеров общественного мнения из самых разных сфер — политики, спорта и здравоохранения, некоммерческого сектора и общественных организаций.

Здесь же цифровые волонтёры проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» тщательно отслеживают информационное пространство, обращают внимание на сообщения пользователей, касающихся технических неисправностей и вопросов, с которыми могли столкнуться избиратели.

Наряду с этим, в течении выборов продолжает свою работу и основная площадка Штаба, где проводятся самые разные активности онлайн и оффлайн — круглые столы, мастер-классы, познавательные лекции и выставки.

«Выборы Президента — это самое важное событие не только для страны в целом, но и для каждого из нас лично. Штаб общественной поддержки усилил свою работу, чтобы голосование прошло максимально прозрачно и эффективно», — отметил руководить Штаба, депутат краевого парламента Александр Бойченко.

Напомним, Штаб общественной поддержки открылся в Перми 15 января. Это многофункциональная площадка, на которой молодёжь и волонтёры, старшее поколение и семьи с детьми, представители НКО и ТОСов, а также все жители Пермского края смогут продвигать свои идеи и предложения. Штаб — это место притяжения для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив.

Волонтёры проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» на площадке Штаба осуществляют мониторинг информационного пространства на предмет сообщений пользователей о возможных сбоях и сложностях, с которыми могли столкнуться граждане при онлайн-голосовании. Такая же задача стоит перед волонтёрами, осуществляющими мониторинг за системой ДЭГ (дистанционное электронное голосование) в дистанционном формате. Наблюдение ведется в основе на рекомендации Общественной палаты (ОП) РФ. Эта работа проводится на протяжении всех трёх дней голосования. Полученная по итогам мониторинга информация будет передана в ЦИК России, а также в ОП РФ.

ДЭГ — один из удобных способов голосования, позволяющий избирателям принимать участие в выборах и при этом не посещать избирательный участок. Данный формат позволяет проголосовать из любой точки России с любого устройства, подключенного к Интернету, а также упрощает процесс голосования, повышает его доступность и расширяет возможности избирателей в выражении своей воли.

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