В феврале рынок новых автомобилей в Прикамье вырос на 48% Зарегистрировано почти 1,7 тысячи машин Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в феврале был зарегистрирован 1681 новый автомобиль, что на 47,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Тогда на учёт было поставлено 1137 новых машин. Об этом со ссылкой на исследование профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В лидерах среди новых авто оказалась Lada — за месяц пермяки купили 559 машин этой марки. При этом отечественный автомобиль занимает первое место как по доле (33,3%), так и по объёмам регистрации на региональном авторынке.

Второе место по числу проданных машин занял Haval — 209 (12,4%), третье занял Chery — 188 (11,2%). Наибольший рост показал Changan (на 8200%), а сильнее всего упали объёмы регистрации автомобилей Porsche (на 57,1%). В январе продажи машин Lada снизились на 1,5% по сравнению с АППГ, в феврале показатель продолжил снижаться — на учёт было поставлено на 16,4% меньше автомобилей этой марки, чем в феврале 2023 года.

Эксперты отмечают, что феврале количество зарегистрированных в Пермском крае подержанных автомобилей сократилось на 3,3%. Всего сейчас в регионе поставлено на учёт более 5664 подержанных машин.

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