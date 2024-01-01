К 15:00 второго дня голосования в Прикамье явка составила 47,2% Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По данным избирательной комисии Пермского края,по состоянию на 15:00 второго дня голосования на выборах президента РФ средняя явка по региону с учётом ДЭГ составила 47,2%, или 930 116 избирателей.

При этом 83% избирателей, которые подавали заявку на дистанционное голосование, в Пермском крае уже проголосовали.

Члены участковых избирательных комиссий также выезжают к жителям Прикамья на дом.

В целом по стране, согласно официальным данным ЦИК, явка на выборах президента по состоянию на 16:13 мск 16 марта составила 50,1%.

Выборы президента РФ проходят в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На территории Прикамья работают все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

В течение всех трёх дней работает «горячая линия» Избирательной комиссии Пермского края. Сообщить об увиденных на избирательных участках нарушениях пермяки могут по тел. 8-902-795-23-03, либо обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по тел. 8-800-30-22-159.

Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека.

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