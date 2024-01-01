В Прикамье начал работать ситуационный центр Штаба общественной поддержки Поделиться Твитнуть

Сегодня в Прикамье со старта голосования на президентских выборах начал свою работу ситуационный центр Штаба общественной поддержки Пермского края. Пермский край, как известно, вошёл в число 29 регионов, где есть возможность выразить свою гражданскую позицию таким современным и удобным способом как дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

Повысить его прозрачность и эффективность помогают цифровые волонтёры проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия». В Штабе ребята ведут мониторинг избирательного процесса, анализируют информацию из открытых источников, данных центрального и краевого избиркомов. В частности, волонтеры осуществляют мониторинг информационного пространства на предмет сообщений пользователей о возможных сбоях и сложностях, с которыми могли столкнуться граждане при онлайн-голосовании. Такая же задача стоит перед волонтерами, осуществляющими мониторинг за системой ДЭГ в дистанционном формате. Наблюдение ведется в основе на рекомендации Общественной палаты (ОП) РФ.

Эта работа будет проводиться на протяжении всех трёх дней голосования. Полученная по итогам мониторинга информация будет передана в ЦИК России, а также в ОП РФ.

Напомним, Штаб общественной поддержки открылся в Перми 15 января. Это многофункциональная площадка, на которой молодёжь и волонтёры, старшее поколение и семьи с детьми, представители НКО и ТОСов, а также все жители Пермского края смогут продвигать свои идеи и предложения. Штаб — это место притяжения для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив.

ДЭГ — один из удобных способов голосования, позволяющий избирателям принимать участие в выборах и при этом не посещать избирательный участок. Данный формат позволяет проголосовать из любой точки России с любого устройства, подключенного к Интернету, а также упрощает процесс голосования, повышает его доступность и расширяет возможности избирателей в выражении своей воли.

11 марта завершился прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании через механизм «Мобильный избиратель». На эти две формы голосования совокупно подано более 250 тысяч заявлений. Из них свыше 50 тысяч или порядка 3% от числа избирателей для голосования по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель», а через ДЭГ — почти 200 тысяч или более 10% от числа избирателей региона.

«Количество избирателей, подавших заявления на «ДЭГ» и голосование по месту фактического нахождения более чем в два раза превысило показатели 2018 года, когда существовал лишь механизм «Мобильный избиратель». Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков», — поделился Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края.

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