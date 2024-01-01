В Прикамье вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки Преступление произошло в лесу Чердыни Поделиться Твитнуть

В Чердыни вынесен приговор в отношении 38- летнего мужчины, которого признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

Как установил суд, 2 сентября осуждённый вместе со знакомыми, среди которых была 13-девочка, отправился за грибами в лес. Грибники решили заночевать в лесу. Мужчина дождался, когда родители девочки уснут, а после этого запугал ребёнка и изнасиловал.

Насильника приговорили к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, по данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в прошлом году было зарегистрировано 41 902 преступления, что на 2,1% больше по сравнению с 2022 годом.

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