В Прикамье вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки
Преступление произошло в лесу Чердыни
В Чердыни вынесен приговор в отношении 38- летнего мужчины, которого признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю
Как установил суд, 2 сентября осуждённый вместе со знакомыми, среди которых была 13-девочка, отправился за грибами в лес. Грибники решили заночевать в лесу. Мужчина дождался, когда родители девочки уснут, а после этого запугал ребёнка и изнасиловал.
Насильника приговорили к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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