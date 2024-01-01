В Пермском крае прокуратура начала проверку в связи с массовой гибелью форели под Добрянкой Происшествие случилось вблизи Пермской ГРЭС Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермская межрайонная приодоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовой гибелью товарной форели на участке Камского водохранилища рядом с Добрянкой. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

Вместе со специалистами Волго-Камского теруправления Росрыболовства прокуратура начала проверка информации о высоком температурном показателе воды в отводящем канале филиала «Пермская ГРЭС» и гибели рыбы в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенном в Добрянке.

Камское водохранилище в районе Пермской ГРЭС было обследовано с помощью спецтехники. Сотрудники ведомства замерили температуру воды. Сейчас проверка продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Как ранее сообщал «Новый компаньон», массовая гибель форели произошла 2 марта в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish», где занимаются разведением ценных пород рыб. К ЧП привело резкое повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, там, где расположена ферма.

Местные СМИ писали, что температура воды поднялась до 30 градусов, хотя не должна превышать 12‑15 градусов. В результате погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка.

После происшествия на предприятии заявили о миллионных убытках. Руководители хозяйства обратились в природоохранные и контролирующие органы.

На Пермской ГРЭС своей вины в произошедшем не видят. В официальном ответе энергетиков сказано, что за всё время наблюдений превышений установленного норматива температуры зафиксировано не было.

В Пермской ГРЭС также сослались на то, что ранее неоднократно сообщали в ООО «Добрянский рыбоводный центр» о том, что у ГРЭС нет технической возможности регулировать температуру сточной воды в пределах участка водопользования хозяйства «ДоброFish».

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