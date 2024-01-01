Екатерина Артёмова Скончался актёр Александр Ширвиндт Ему было 89 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вечером 15 марта на 90-ом году жизни скончался президент Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова. По данным агентства, Ширвинт умер в больнице.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу был принят в труппу Театра-студии киноактёра (сейчас Центр театра и кино на Поварской). Спустя год перешёл в Театр им. Ленинского Комсомола (ныне театр «Ленком Марка Захарова»). После «Ленкома» недолго работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а в 1970 году он ушёл в Театр сатиры. В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра, в 2021-ом — его президентом.

Ширвиндт также сыграл более 130 ролей в кино. Среди них — Харррис в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», Павлик в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», Альфред Шато-Жебюс в «Небесных ласточках» и другие.

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