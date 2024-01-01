Екатерина Артёмова
Скончался актёр Александр Ширвиндт
Ему было 89 лет
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу был принят в труппу Театра-студии киноактёра (сейчас Центр театра и кино на Поварской). Спустя год перешёл в Театр им. Ленинского Комсомола (ныне театр «Ленком Марка Захарова»). После «Ленкома» недолго работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а в 1970 году он ушёл в Театр сатиры. В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра, в 2021-ом — его президентом.
Ширвиндт также сыграл более 130 ролей в кино. Среди них — Харррис в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», Павлик в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», Альфред Шато-Жебюс в «Небесных ласточках» и другие.
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