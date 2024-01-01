В Перми пройдёт форум «Код счастья Прикамья» Он состоится в Международный день счастья, 20 марта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

В Morion Digital (Пермь, ш. Космонавтов, 111) 20 марта состоится форум «Код счастья Прикамья». Событие приурочено к Международному дню счастья, который отмечается в Пермском крае с 2020 года. Как говорят организаторы, «в Год семьи в России такой просветительский форум особенно актуален».

В мероприятии предлагают поучаствовать тем, кому интересен взгляд на счастье, — представителей различных сообществ: инноваторов, предпринимателей, деятелей культуры, образования, медицины.

Спикеры в кратких выступлениях поделятся идеями, как можно повысить уровень счастья, собственный и других людей.

В частности, о новой программе оздоровления в Демидково расскажет генеральный директор Кирилл Толстой и разыграет 10 билетов на «Счастливую субботу». Она пройдёт в санатории 20 апреля.

Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.

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