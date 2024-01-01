На выборах проголосовали губернатор Прикамья и мэр Перми Глава города пришёл на участок со своей семьёй Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 15 марта проголосовал на выборах президента на избирательном участке, организованном в пермском ДК Молодёжи. Отмечается, что глава региона выбрал место для голосования через технологию «Мобильный избиратель».

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин также принял участие в выборах в пятницу. На избирательный участок он пришёл со своей семьёй.

«Выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок пришёл с самыми близкими людьми — моей семьей. Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целыми семьями. В эти дни мы выбираем дальнейший путь развития на годы вперед. Для процветания и благополучия нашего города, региона и всей страны, для реализации всех намеченных планов сегодня крайне важно проявить свою позицию. Так мы показываем свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине», — написал градоначальник в своём telegram-канале.

Напомним, с 8 утра на территории Прикамья открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Для обеспечения прозрачности и легитимности процесса голосования на 259 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, все участки оснащены круглосуточной системой видеонаблюдения. На 881 участке, где голосуют 80% избирателей, видеонаблюдение осуществляется онлайн и транслируется на видеопортале и в ЦОН. На остальных участках используется видеофиксация. Центр общественного наблюдения (ЦОН), где можно следить за видеотрансляцией, развернут в молодёжном центре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53).

Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.