Алёна Бронникова В праздники трафик ТРК «Семья» в Перми вырос на 17-19% Высокая загруженность была в ресторанах и кинотеатре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В праздники 23 февраля и 8 марта трафик в пермском ТРК «Семья» по сравнению с обычными выходными днями вырос на 17-19%. Об этом сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Трафик в День защитника Отечества оказался на 17% выше, чем в среднем в выходной день в феврале 2024 года. В сравнении с 2023 годом показатель вырос на 3%. Рост трафика в Международный женский день по сравнению с обычным выходным составил 19%, при этом он был сопоставим с показателями прошлого года.

«Высокую загрузку в праздничные дни демонстрировали рестораны (как новые, так и давно работающие в ТРК), магазины гаджетов, кинотеатр, магазины косметики и парфюмерии», — рассказали в ТРК.

Кроме того, администрация обратила внимание на сложившуюся со второго полугодия 2023 года тенденцию более осознанного подхода к покупкам и сокращению спонтанных приобретений. Предположительно, пермяки отдают приоритет расходам на бытовые нужды и питание, а остальные покупки совершают по праздникам или при необходимости.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников потребительская активность в Пермском крае замедлилась, но неравномерно. В декабре 2023-го — январе 2024 года жители сократили траты на покупку всех видов товаров, кроме еды и развлечений. Эксперты отметили рост посещаемости кино, музеев, парков развлечений, аттракционов и спектаклей.





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