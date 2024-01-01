Алёна Бронникова В конце 2023 года в Пермском крае выросла посещаемость кино, музеев и театров Зафиксировано снижение трат на все товары, кроме еды и развлечений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с декабря 2023 года по январь 2024 года зафиксировано снижение потребительской активности, что повлекло сокращение темпов роста потребительских цен. По данным Банка России, этому способствовало усиление сберегательных настроений среди населения. Такая ситуация наблюдается в целом по стране.

Спрос на кредиты в течение двух месяцев снижался из-за роста ставок, но инфляционное давление осталось повышенным. Основным фактором стало увеличение издержек производителей и поставщиков на логистику, упаковку, обслуживание оборудования и оплату труда.

Дефицит кадров продолжает расти на всех предприятиях региона, в связи с чем работодатели в декабре-январе повышали зарплаты персоналу для сохранения и привлечения сотрудников. Наиболее остро проблема наблюдается среди рабочих специальностей, в сфере медицины и торговли.

Несмотря на тенденцию к снижению общих трат, в конце года жители региона увеличили расходы на развлечения.

«Потребительский спрос в крае замедляется, но неравномерно. Домохозяйства сократили траты на покупку всех видов товаров, кроме еды и развлечений. В конце 2023 года выросла посещаемость кино, музеев, парков развлечений, аттракционов и спектаклей», — сообщает ЦБ.

Говоря о ценовых ожиданиях, экономисты отмечают рост до максимума с февраля 2022 года. Более трети предприятий края ожидают повышения цен отпускной продукции в ближайшие три месяца.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что Совет директоров Банка России на первом заседании в 2024 году 16 февраля впервые за полгода принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Уровень инфляции составляет 7,4%.

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