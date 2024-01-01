Алёна Бронникова Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых Годовая инфляция составляет 7,4% Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России на первом заседании в 2024 году 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий уменьшились с начала 2024 года, но остаются на повышенных уровнях. По данным экспертов, это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.

Рост российской экономики в прошлом году оказался на 3,6% выше прогнозируемого. Внутренний спрос опережает расширение производства товаров и услуг, ограниченное, в том числе, дефицитом трудовых ресурсов. При этом тенденция к сбережению среди населения, снижение роста потребительской активности и спроса на импорт создают условия для возвращения экономики к сбалансированному росту, что может занять продолжительное время.

В данный момент показатель годовой инфляции остаётся примерно на уровне декабря. На 12 февраля он составил 7,4%. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция в этом году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России впервые с июля 2023 года не стал повышать ключевую ставку. На уровне 16% годовых она держится с декабря. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 22 марта.





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