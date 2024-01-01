Максим Артамонов Стала известна причина экстренно севшего в Бурятии самолёта с пермским двигателем Авиалайнер Ту-204 был вынужден вернуться в аэропорт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершено расследование инцидента с самолётом Ту-204, который произошёл в декабре прошлого года, когда у воздушного судна авиакомпании «Авиастар-Ту», летевшего из Улан-Удэ в Чжанчжоу (Китай), загорелся левый двигатель. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

Как показала проверка, отказ двигателя случился из-за поломки рабочей лопатки пятой ступени компрессора высокого давления (КВД) двигателя ПС-90А. Двигатели разработаны на пермском «ОДК-Авиадвигатель». Они производятся АО «Пермские моторы».

Отмечается, что в связи с этим и для обеспечения безопасности полётов парка самолётов гражданской авиации Росавиация выпустила директиву лётной годности, которая вступила в действие с 12 марта. Она предписывает эксплуатантам провести внеочередные осмотры всех ступеней КВД двигателей ПС-90А, ПС-90А-76 и ПС-90А1 с наработкой свыше 4 тыс. лётных часов.

Под эту директиву попали 20 двигателей СЛО «Россия», ФГУП «Почта России», «Волга-Днепр», «Авиастар-ТУ» и кубинской авиакомпании Cubana. Их осмотры могут провести на ближайшей форме планового периодического техобслуживания.

Напомним, происшествие случилось 7 декабря 2023 года, когда у грузового самолёта Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ», выполнявшего рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу, при взлёте загорелся левый двигатель. Самолёт экстренно вернулся в аэропорт. По сигналу тревоги все службы были приведены в готовность.

На борту воздушного судна находилось пять членов экипажа, никто из них не пострадал. После инцидента Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку.

Грузовые самолёты Ту-204С оснащены двумя двигателями ПС-90А, которые производятся АО «ОДК-Пермские моторы».

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