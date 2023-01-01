Алёна Бронникова На экстренно севшем в Бурятии самолёте загорелся пермский двигатель Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

При взлёте грузового самолёта Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ», выполнявшего рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу (Китай) 7 декабря загорелся левый двигатель. Самолёт экстренно вернулся в аэропорт. По сигналу тревоги службы были приведены в готовность, сообщает «Байкал-Daily».

На борту воздушного судна находилось пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку, устанавливаются причины происшествия.

«Предварительно установлено, что утром 7 декабря в аэропорту Улан-Удэ при взлёте воздушного судна авиакомпании «Авиастар» ТУ-204, выполнявшего грузовой рейс «Улан-Удэ — Чжанчжоу», произошло возгорание левого двигателя, возникший пожар потушен. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту г. Улан-Удэ», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Грузовые самолёты Ту-204С оснащены двумя двигателями ПС-90А, которые производятся на АО «ОДК-Пермские моторы».





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