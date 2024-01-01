Алёна Бронникова Турецкая авиакомпания возобновляет прямые рейсы в Анталью из Перми Перелёты будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Туроператор Fun&Sun сформировал полётные программы в Турцию на летний сезон из 17 российских городов. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, в их число вошла Пермь.

Туры из столицы Прикамья будет обслуживать турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Чартерные рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Первый перелёт запланирован на 22 мая. Дата последнего рейса в сезоне не уточняется. По информации ассоциации, почти все летние программы заканчиваются в конце октября, из некоторых городов рейсы есть и в ноябре.

В расписании рейсы из международного аэропорта Перми в Анталью пока не появились. На сайте перевозчика указано, что вылеты самолётов запланированы на 12:15, время в пути составит 5 часов 25 минут. Стоимость билета — от 34,7 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 19 апреля из Перми в Казань начнут летать Boeing 737 авиакомпании NordStar. Рейсы будут осуществляться по пятницам до 27 сентября включительно.

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