В выходные в Прикамье потеплеет до +8 градусов В воскресенье на большей части края погода будет малооблачной Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Погоду в выходные дни в Пермском крае будут определять североатлантические циклоны, которые принесут на Урал тёплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Теплее всего будет на северо-западе Прикамья. А существенные осадки пройдут только на севере и востоке.

По всей территории края в пятницу ещё будет облачно, а в субботу в южной половине края и в Перми ожидаются прояснения. В воскресенье на большей части Пермского края погода будет малооблачной.

Дневной прогрев будет сильным и субботу, и в воскресенье. В разных районах столбики термометров поднимутся до +4…+8˚. В ночь на субботу также ожидается оттепель, а вот в ночь на 17 марта подморозит до -5…-10˚.

Похолодание начнётся уже в понедельник: утром 18 марта — на севере края, вечером — на юге.

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