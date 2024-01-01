Максим Артамонов Президент РФ наградил главу Пермской епархии орденом Отмечен большой вклад митрополита Мефодия в развитие духовно-нравственных традиций Поделиться Твитнуть

Мефодий

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (в миру Николай Немцов) получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ президента Владимир Путин подписал 14 марта.

В документе говорится, что митрополит Мефодий награждён за «большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность».

Напомним, ранее, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви (РПЦ) 12 марта было заслушано прошение Мефодия об отставке в связи с достижением 75-летия. Однако Священный Синод оставил его в должности.

Николай Немцов родился в городе Ровеньки Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Окончил Одесскую духовную семинарию, затем Ленинградскую духовную академию. В 1974 году был пострижен в монашество c именем Мефодий. В разное время служил в Малом соборе Донского монастыря и в храме Ризоположения Господня на Донской, был епископом Воронежским и Липецким, председателем хозяйственного управления Московской патриархии. В 2003 году стал митрополитом Астанайским и Алма-Атинским и главой новообразованного Казахстанского митрополичьего округа.

В 2010-м Мефодия назначили митрополитом Пермским и Соликамским, а в 2014-м — главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом «митрополит Пермский и Кунгурский». Также Мефодий с 2010 года является ректором Пермской духовной семинарии. В 2022 году получил звание «Почётный гражданин Пермского края».

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