Митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией Решение принял Священный Синод РПЦ Поделиться Твитнуть

Заседание Священного Синода 12 марта 2024 года / фото: Олег Варов

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви (РПЦ) 12 марта было заслушано прошение Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия об отставке в связи с достижением 75-летия.

Согласно уставу РПЦ, при достижении 75-летнего возраста все архиереи подают на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Далее вопрос рассматривает Священный Синод и решает, удовлетворять прошение или нет.

«Благословить Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию продолжить управление Пермской епархией», — говорится в протоколе заседания Священного Синода, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Напомним, 75 лет митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию (в миру Николай Немцов) исполнилось 16 февраля.

Николай Немцов родился в городе Ровеньки Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Окончил Одесскую духовную семинарию, затем Ленинградскую духовную академию. В 1974 году был пострижен в монашество c именем Мефодий. В разное время служил в Малом соборе Донского монастыря и в храме Ризоположения Господня на Донской, был епископом Воронежским и Липецким, председателем хозяйственного управления Московской патриархии. В 2003 году стал митрополитом Астанайским и Алма-атинским и главой новообразованного Казахстанского митрополичьего округа.

В 2010-м Мефодия назначили митрополитом Пермским и Соликамским, а в 2014-м — главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом «митрополит Пермский и Кунгурский». Также Мефодий с 2010 года является ректором Пермской духовной семинарии. В 2022 году получил звание «Почётный гражданин Пермского края».

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