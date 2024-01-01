Екатерина Артёмова Глава Пермской митрополии достиг предельного возраста служения Митрополиту Мефодию исполнилось 75 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшую пятницу, 16 февраля, митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию (в миру Николай Немцов) исполнилось 75 лет. В соответствии с уставом Русской православной церкви, по достижении этого возраста архиерей подаёт на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой, и затем Священный Синод принимает решение о времени удовлетворения такого прошения.

По данным источника «Коммерсантъ-Прикамье», близкого к Пермской епархии, вопрос об уходе митрополита на покой может решится в марте, пока он соответствующего прошения не писал. Другой собеседник издания, знакомый с планами Мефодия, утверждает, что он продолжит служить в Пермской епархии.

Николай Немцов родился в 1949 году в городе Ровеньки Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Окончил Одесскую духовную семинарию, затем Ленинградскую духовную академию. В 1974 году был пострижен в монашество c именем Мефодий. В разное время служил в Малом соборе Донского монастыря и в храме Ризоположения Господня на Донской, был епископом Воронежским и Липецким, председателем хозяйственного управления Московской патриархии. В 2003 году стал митрополитом Астанайским и Алма-атинским и главой новообразованного Казахстанского митрополичьего округа. В 2010-м Мефодия назначили митрополитом Пермским и Соликамским, а в 2014-м — главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом "митрополит Пермский и Кунгурский". Также Мефодий с 2010 года является ректором Пермской духовной семинарии. В 2022 году получил звание «Почётный гражданин Пермского края».

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