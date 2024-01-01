Жителей Прикамья предупредили о ветре до 20 метров в секунду На дорогах образовалась гололедица Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о неблагоприятных метеоявлениях в регионе в пятницу, 15 марта.

По северу Прикамья ожидаются небольшие, днём местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по северо-востоку пройдёт сильный снег, небольшие осадки ожидаются и на юге. Утром в отдельных районах на дорогах будет очень скользко. Днём порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Всё это может привести к авариям на системах жилищно-коммунального хозяйства, росту ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей. Не исключены заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш, обрывы ЛЭП, падение слабо укреплённых конструкций.

В связи с этим министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует людям проявлять в эти сутки максимальную осторожность: избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередачи, быть внимательным к состоянию кровли домов и строений, рядом с которыми находитесь, не парковать транспорт возле зданий и пр.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда. При авариях на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы. Важно соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья печным отоплением и электроприборами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.