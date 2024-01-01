В Пермском крае осудят работавшую более десяти лет банду наркоторговцев На продаже наркотиков преступники заработали более 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении семи членов преступного сообщества, состоящих из жителей разных регионов России. Всем им были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 210 (участие в преступном сообществе), 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в крупном и особо крупном размерах) и 174.1 (легализация денежных средств или имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, обвиняемые являлись членами организованной преступной группировки, занимающейся незаконной деятельностью на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Омской, Курганской, Самарской, Свердловской, Сахалинской, Тюменской, Московской областей, Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Торговля наркотиками осуществлялась через специализированные интернет-площадки и мессенджеры. В Перми преступники оборудовали несколько тайников на территории Мотовилихинского и Свердловского районов, а также Пермского муниципального округа.

Деятельность преступного сообщества продолжалась более десяти лет — с марта 2012 года по декабрь 2022 года. При задержании участников полиция изъяла 109 кг различных видов синтетических запрещенных веществ, предназначенных для сбыта. Также за период преступной деятельности подозреваемые получили доход в размере более 3,5 млн руб. от продажи наркотиков.

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

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