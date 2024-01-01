На ремонт роддома на Автозаводской в Перми выделили 81 млн рублей Работы должны быть проведены до конца июля Поделиться Твитнуть

ул. Автозаводская, 82 / фото: "Все дома России"

Краевые власти объявили конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту родильного дома на ул. Автозаводской, 82 в Перми. Информация появилась на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 80 млн 986 тыс. руб. Подрядчика определят 5 апреля.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит выполнить демонтаж части существующих перегородок и полов с последующим устройством новых перегородок и напольных покрытий; расширить существующие дверные проёмы, заменить внутреннюю отделку стен и потолков.

В рамках капремонта подрядчик должен заменить трубопроводы и оборудование систем медицинского газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха; провести монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, палатной сигнализации, внутренней телефонной сети.

Ремонт будет проводиться без остановки лечебной деятельности учреждения. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — сказано в техзадании.

Работы должны быть проведены с 25 апреля по 24 июля 2024 года.

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