Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми пройдёт новый театральный фестиваль
В конкурсе примут участие любительские театры города
В Перми на площадке Дома актёра с 28 марта по 1 апреля впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских театров «Воздух». Авторы проекта сообщают, что его миссия –изменить отношение к любительским театрам.
В конкурсе примут участие студия ArtFamily, плейбек-театр
«РукиДай», театральная лаборатория «Птах», музыкальный молодёжный театр
«Чайка», творческое объединение ТОТЭМ, танцевальная компания Artys,
студенческий театр ПГНИУ «Гримёрка», театр-студия «Красный цветок». Они
представляют весьма серьёзные работы по произведениям Николая Коляды, Ильфа и
Петрова, Жана-Поля Сартра и других авторов, а также проведут интерактивные и
импровизационные спектакли со зрителями.
В жюри фестиваля вошли преподаватель кафедры режиссуры Пермского
института культуры Юлия Буторина, хореограф и режиссёр Театра-Театра Дамир
Сайранов и драматург Александр Югов.
Открытие и закрытие фестиваля состоится в пространстве
«Дом», конкурсные показы пройдут в Доме актёра.
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