Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт новый театральный фестиваль В конкурсе примут участие любительские театры города Поделиться Твитнуть

Фото: фестиваль "Воздух"

В Перми на площадке Дома актёра с 28 марта по 1 апреля впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских театров «Воздух». Авторы проекта сообщают, что его миссия –изменить отношение к любительским театрам.

В конкурсе примут участие студия ArtFamily, плейбек-театр «РукиДай», театральная лаборатория «Птах», музыкальный молодёжный театр «Чайка», творческое объединение ТОТЭМ, танцевальная компания Artys, студенческий театр ПГНИУ «Гримёрка», театр-студия «Красный цветок». Они представляют весьма серьёзные работы по произведениям Николая Коляды, Ильфа и Петрова, Жана-Поля Сартра и других авторов, а также проведут интерактивные и импровизационные спектакли со зрителями.

В жюри фестиваля вошли преподаватель кафедры режиссуры Пермского института культуры Юлия Буторина, хореограф и режиссёр Театра-Театра Дамир Сайранов и драматург Александр Югов.

Открытие и закрытие фестиваля состоится в пространстве «Дом», конкурсные показы пройдут в Доме актёра.

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