ЦБ: Экономика Пермского края в феврале сохранила высокую активность Но ситуация на рынке труда остаётся напряжённой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2024 года в Пермском крае (как и в целом по России) экономическая активность оставалась на высоком уровне, аналогичном декабрю-январю. Загрузка мощностей химических и машиностроительных предприятий оставалась высокой, причём предприятия пищевой промышленности, машиностроения и транспорта ожидают дальнейшего роста спроса и выпуска в ближайшие три месяца. Об этом свидетельствуют данные доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Самой напряжённой является ситуация на рынке труда — Пермский край в феврале занимал третье место среди регионов России по уровню дефицита кадров. Это в свою очередь способствовало дальнейшему росту зарплат и издержек бизнеса. Хотя инфляционные ожидания предприятий снизились, они всё ещё оставались на высоком уровне.

Месячные темпы роста потребительских цен незначительно увеличились. На кредитном и депозитном рынках продолжался рост ставок, что привело к уменьшению спроса на ипотеку и к увеличению суммы денежных средств, находящихся на банковских вкладах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.