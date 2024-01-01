Алёна Бронникова Во время майских праздников в Перми будут охранять 42 памятника Стоимость услуг оценили в 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Пермское МАУК «Городской центр охраны памятников» ищет подрядчика для оказания услуг физической охраны памятников на время майских праздников. Согласно опубликованной информации на сайте госзакупок, поддержание общественного порядка потребуется на период с 29 апреля по 13 мая.

В перечень объектов вошли 42 памятника из разных районов города, большинство из которых посвящены Великой Отечественной войне. Из них девять будут взяты под круглосуточную охрану, без права покидания объекта: мемориалы «Тыл — фронту», «Скорбящая», монумент «Героям фронта и тыла», стела «Подвиг народа бессмертен» и др. Посредством патрулирования с обязательным осмотром не менее одного раза в 3 часа будут охраняться 20 объектов: стела Героям Советского Союза, погибшим в годы ВОВ, памятник рабочим и служащим завода им. Я.М. Свердлова, погибшим в годы ВОВ, братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ и др.

Ещё 13 памятников подрядчик должен будет охранять посредством патрулирования с обязательным осмотром один раз в сутки. В число этих объектов вошли бюсты Героев России, панно «Комсомол в решающие моменты истории», мемориал «Солдат России» и др.

Согласно техзаданию, у исполнителя в наличии обязательно должны быть не менее двух радиостанций, не менее 15 единиц собственных или арендованных автотранспортных средств в качестве групп быстрого реагирования и наличие в штате организации 10 охранников не ниже четвёртого разряда.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 700 тыс. руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта, итоги будут подведены на следующий день.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на праздничные фейерверки, которые пройдут в Перми в майские праздники и 12 июня, планируется потратить 2,1 млн руб. Ожидается, что крупные фейерверки по семь минут пройдут 9 мая и 12 июня. На 1 Мая городские власти организуют пятиминутный фейерверк из 448 шаров.





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