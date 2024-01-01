На заводе Дзержинского в Перми откроют тысячу вакансий Сейчас предприятие нуждается в 300 специалистах Поделиться Твитнуть

завод Дзержинского

permkrai.ru

В среду, 13 марта, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО «Технодинамика» (входит в ГК «Ростех») Игорь Насенков, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов с рабочим визитом посетили филиал «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» в Перми (завод им. Дзержинского).

Напомним, в прошлом году имущественный комплекс машиностроительного предприятия в Перми приобрело АО «НПО «Курганприбор». До этого пермский «ЗиД» долгие годы находился в процедуре банкротства.

Как рассказал директор филиала Константин Дьяконов, на завод уже завезено дополнительное новое оборудование, а объёмы производства, благодаря растущему гособоронзаказу, по сравнению с прошлым годом увеличились более чем в два раза.

В планах завода — построить новый цех на 50 тыс. кв. м (проектирование начнётся в ближайшее время) и продолжить техническое перевооружение.

Кроме того, предприятие активно расширяет штат сотрудников. На сегодня завод уже предлагает порядка 300 вакансий. Нужны штамповщики, сверловщики, станочники, операторы и наладчики станков ЧПУ.

Для изготовления новых изделий в будущем потребуется ещё порядка тысячи человек, рассказал Дьяконов.

Гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что готовятся семилетние контракты с предприятием. «Это значит, что завод в ближайшие годы будет обеспечен заказами», — заявил он.

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