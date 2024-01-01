В Пермском крае похоронят погибшего на СВО оператора дронов Александра Палкина Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Краснокамского округа Пермского края Александр Палкин.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Палкин Александр Александрович, служил в должности оператор беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении администрации Краснокамска ВКонтакте.

Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Слова сочувствия под постом оставляют и другие пользователи.

Прощание с Александром Палкиным состоится 14 марта в Доме культуры с. Черная (ул. Северная, 6). Траурное мероприятие начнётся с 11 часов.

Ранее сообщалось, что в Прикамье простились с 42-летним командиром взвода Маратом Абляевым из д. Старый Чад Бардымского округа. 42-летний мужчина попал в зону спецоперации на Украине по мобилизации. Он был командиром взвода штурмовой роты танкового полка.

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