Максим Артамонов В Перми будут судить капитана теплохода Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Пермская транспортная прокуратура отправила в Ленинский районный суд Перми материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении капитана-механика теплохода «Москва-42». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчине инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как пояснили в прокуратуре, капитан теплохода осуществлял экскурсионно-прогулочные рейсы по Каме, и 22 июля 2023 года при посадке и высадке пассажиров не установил подтрапную сетку, что является нарушением законодательства. Один из пассажиров, который сходил на причал, потерял равновесие и упал с высоты около трёх метров в воду. При этом мужчина ударился о корпус судна, получив в итоге тяжкий вред здоровью.

Напомним, в октябре прошлого года Пермская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по аналогичному делу в отношении 52-летнего жителя Прикамья, которому тоже вменили ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По данным обвинения, в ночь на 30 июля 2022 года мужчина, катая по Каме 25 пассажиров, допустил столкновение с теплоходом «Наташа», в результате чего 9 человек получили ранения. Позднее выяснилось, что у обвиняемого не было прав на управление судном. Также у мужчины не было лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом и судовых документов. Само же судно не проходило должную проверку. Кроме того, оказалось, что на теплоходе не было нужного количества спасательных кругов и жилетов.

Уголовное дело рассматривалось в Березниковском городском суде.

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