Дело капитана катера, допустившего столкновение с баржей на Каме, направлено в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Пермской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Прикамья, который обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).

По версии следствия, в ночь на 30 июля прошлого года мужчина, катая по Каме 25 пассажиров, допустил столкновение с теплоходом «Наташа», в результате которого 9 человек получили ранения. Позднее выяснилось, что обвиняемый не имел прав на управление судном, у него также отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом и судовые документы, само же судно не проходило должную проверку. Кроме того, оказалось, что на теплоходе не было нужного количества спасательных кругов и жилетов.

Уголовное дело будет рассмотрено в Березниковском городском суде.

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