Максим Артамонов В Перми охранное предприятие исполнило предписание УФАС ЧОП уличили в недобросовестной конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Руководство ООО «ЧОО «СВОТ», которое пермские антипомопольщики подозревали в недобросовестной конкуренции, отчиталось перед УФАС об издании приказа, запрещающего сотрудникам при общении с потенциальными клиентами распространять ложную информацию о конкурентах. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Охранное предприятие пообещало впредь контролировать действия подчинённых и привлекать нарушителей антимонопольного законодательства к дисциплинарной ответственности.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале марта предприятия группы компаний «Альфа» пожаловалась в УФАС на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «ЧОО «СВОТ».

В жалобе указывалось, что конкурент распространял «ложную негативную информацию, которая умышленно подрывала деловую репутацию» ГК «Альфа». В частности, «СВОТ» использовала электронные письма и телефонные звонки, в которых предлагала свои услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации и одновременно дискредитировала конкурентов, распространяя ложные сведения о них.

После этого антимонопольщики выдали охранной организации предупреждение и пригрозили возбуждением антимонопольного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.