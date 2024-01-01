Пермское УФАС уличило ЧОП в недобросовестной конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

На жалобы предприятий группы компаний «Альфа» на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «ЧОО «СВОТ» отреагировали в Пермском УФАС. В антимонопольном ведомстве выдали нарушителям предупреждение и пригрозили завести дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

«Альфа» пожаловалась на конкурента, который распространял о её компаниях «ложную негативную информацию, которая умышленно подрывала деловую репутацию». В своих действиях охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» использовала электронные письма и телефонные звонки, в которых предлагала свои услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации, и одновременно дискредитировала конкурентов, распространяя ложные сведения о них.

Закон о защите конкуренции запрещает распространение ложных, искаженных или неточных сведений, которые могут подорвать доверие потребителей к конкурентам, их товаром и услугам, причинить материальные убытки и нанести ущерб деловой репутации. Пермское УФАС пришло к выводу, что действия ООО «ЧОО «СВОТ» являются проявлением недобросовестной конкуренции, запрещённой законодательством.

Охранной организации было выдано предупреждение о необходимости немедленно прекратить распространение дискредитирующей информации о заявителях. Крайний срок выполнения этого требования — 7 марта 2024 года. Если предупреждение будет проигнорировано, в отношении ООО «ЧОО «СВОТ» возбудят антимонопольное дело.

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