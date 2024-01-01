В Перми выступит известный американский джазовый музыкант В филармонии «Триумф» пройдёт концерт Фрэнка МакКомба Поделиться Твитнуть

В Перми состоится концерт американского музыканта Фрэнка МакКомба. Он выступит 7 апреля в частной филармонии «Триумф».

Фрэнк МакКомб — джазовый музыкант мирового уровня, который работал со многими гигантами музыкальной индустрии, включая Принса, Чаку Хана, Уилла Смита, Нэджи, Брэнфорда Марсалиса, Джорджа Дьюка и много других. В составе группы Брэнфорда Марсалиса Buckshot LeFonque он приобрёл мировую известность, написал несколько песен для второго альбома, одна из которых — Another Day — стала суперхитом. Творчество Фрэнка МакКомба одновременно представляет собой симбиоз наиболее популярных жанровых направлений в США: R&B, соул, госпел и джаз.

Продажа билетов на концерт музыканта в Перми уже идёт. Организаторы сообщают, что скоро цены на входные билеты повысятся.

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