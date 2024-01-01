Максим Артамонов В Прикамье председателем думы Ильинского стал Леонид Малахов Он сменил на этом посту Светлану Трапезникову Поделиться Твитнуть

Дума Ильинского округа приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата и спикера Светланы Трапезниковой. Новым председателем местной думы был избран директор некоммерческого партнёрства «Клуб любителей охоты «Лузинский» Леонид Малахов. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее Малахов также возглавлял комиссию представительного органа по вопросам экономической политики. Его делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Напомним, на прошлой неделе Трапезникову избрали на должность заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам. Она стала победителем конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы.

В конце июня прошлого года Светлану Трапезникову избрали спикером думы в Ильинском. Она сменила на этом посту Юрия Носкова. До этого Трапезникова работала руководителем постоянно действующей комиссии думы по вопросам социальной политики. Кроме этого, она — директор Ильинской межпоселенческой библиотеки им. А.Е. Теплоухова.

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