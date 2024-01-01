Максим Артамонов Председатель Ильинской думы Светлана Трапезникова стала замом главы администрации муниципалитета Она выиграла конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы Поделиться Твитнуть

Спикер думы Ильинского городского округа Светлана Трапезникова избрана на должность заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам. Это следует из документа, опубликованного на сайте местной администрации.

Трапезникова стала победителем конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы. Всего было подано три заявки.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце июня прошлого года Светлану Трапезникову избрали спикером думы в Ильинском. Она сменила на этом посту Юрия Носкова.

До этого Трапезникова работала руководителем постоянно действующей комиссии думы по вопросам социальной политики. Кроме этого, она — директор Ильинской межпоселенческой библиотеки им. А.Е. Теплоухова.

Светлана Трапезникова родилась в 1975 году в д. Зинки Ильинского района. В 1992 году окончила Сретенскую среднюю общеобразовательную школу. В 1995-м получила образование в Пермском областном колледже искусства и культуры по специальности «библиотечное дело».

В 2010 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «библиотечно-информационная деятельность», а 4 мая того же года стала директором библиотеки в Ильинском.

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