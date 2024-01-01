Алёна Бронникова Жителей Перми предупреждают о сбоях в работе валидаторов в общественном транспорте Пассажиров просят пользоваться мобильным приложением Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В общественном транспорте Перми 13 марта могут наблюдаться сбои при оплате проезда через валидатор. В городском департаменте транспорта объясняют, что это связано с проведением технических работ.

«В связи с необходимостью оперативных технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть локальные сбои при оплате проезда банковскими и транспортными картами на валидаторах в салонах, а также на валидаторах у водителя», — предупреждают в телеграм-канале «Пермский транспорт».

В случае проблем с оплатой через валидатор пассажиров просят воспользоваться мобильным приложением «Транспортная карта Пермь» и внести платёж по виртуальной карте. В ведомстве приносят извинения за временные неудобства.

Приложение было введено на общественном транспорте города для борьбы с безбилетниками. С декабря оплатить проезд стало возможным по геолокации. Чиновники мэрии считают этот способ оплаты удобнее, так как не требуется сканировать QR-код.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.