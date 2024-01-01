В Перми в ЦУМе откроется фитнес-клуб Здесь заработает первый в городе зал федеральной сети DDX Fitness Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

В пермском ЦУМе (ул. Ленина, 45) готовится к открытию первый в краевом центре фитнес-клуб федеральной сети DDX Fitness. Информацию с анонсом опубликовал сайт компании. О точной дате открытия пока не сообщается. Кроме Перми, сеть откроет новые залы в Ижевске, Челябинске и Казани.

В фитнес-клубе в ЦУМе разместится тренажёрный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, SPA-зона с турецким хаммамом и финской сауной, зал для групповых занятий.

Месячный абонемент в клуб DDX Fitness, куда входит тренажёрный зал, фитнес и SPA, в феврале 2024 года стоил 2300 руб. Минимальная стоимость в пермском клубе объявлена в размере 1700 руб.

В настоящее время DDX Пермь ЦУМ объявил набор персонала.

Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что сеть DDX fitness может открыть свой первый зал в Перми на месте кинотеатра «Киномакс» в ТРК «Столица». Позднее потенциальные арендаторы отказались от площадки.

DDX Fitness — федеральная сеть фитнес-клубов, создана в 2018 году. В настоящий момент в неё входит 49 фитнес-клубов — в Москве, Московской области, Ростове, Казани, Ярославле, Воронеже, Нижневартовске, Туле и Сургуте.

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