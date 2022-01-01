Елена Синица В Перми на месте «Киномакса» может открыться фитнес-центр Здесь может открыться первый в Перми клуб сети DDX fitness Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на месте «Киномакса» в ТРК «Столица» может открыться фитнес-центр. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Поясняется, что консалтинговая компания Core.xp выставила на продажу помещение кинотеатра «Киномакс» в Перми. Согласно объявлению на Avito.ru, предлагается купить помещение площадью 2,2 тыс. кв. м, включая новый договор аренды с сетевым фитнес-центром.





Уточняется, что срок аренды площадей кинотеатра составляет 15 лет. Стоимость объекта составляет 150 млн руб. В этом помещении может открыться первый в Перми клуб сети DDX fitness.





Напомним, помещение «Киномакса» выставляли на продажу в марте этого года. Тогда сообщалось, что владелец помещения решил выйти из числа соучредителей ТРК из-за экономического кризиса и проблем на российском рынке кинопроката.

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