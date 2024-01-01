С ростом ставки ЦБ аренда квартир в Перми подорожала на 23% Предложение выросло на 16% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2024 года по сравнению с августом 2023-го (первым месяцем после начала роста ключевой ставки ЦБ РФ), предложение на рынке аренды в Перми выросло на 16%. А средняя цена за тот же период поднялась на 23%: с 22 тыс. до 27 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости» по 31 городу РФ.

В 20 городах количество доступных для аренды квартир за отчетный период выросло. Лидеры по росту предложения — Сочи (+45%), Тюмень и Екатеринбург (по +30%). Больше всего снизилось предложение в Рязани (-19%) и Ульяновске (-17%). В Москве выбор квартир для аренды сократился на 7%, в Санкт-Петербурге — на 8%.

Цены на аренду квартир выросли в 21 городе, а снизились только в двух: в Сочи (-20%) и Ставрополе (-4%).

Топ-3 по стоимости аренды квартир по сравнению с августом не изменился. На первом месте — Москва (87 тыс. руб. в месяц), на втором — Сочи (40 тыс. руб.) и на третьем — Санкт-Петербург (35 тыс. руб.). Дешевле всего снять жилье в Кирове и Брянске — по 15 тыс. руб. в месяц.

Напомним, со второй половины июля и до декабря 2023 года ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5 до 16%. Начался рост ипотечных кредитов. В связи с этим всё больше людей покупке квартиры стали предпочитать аренду.

«Это отражалось и на рынке: предложений (по аренде) становилось меньше, цены увеличивались, — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. — Однако сейчас мы видим, что рынок довольно спокоен. Пик спроса уже прошёл, рост цен умеренный, а число объявлений о сдаче жилья в аренду даже немного увеличилось».

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