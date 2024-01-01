Пермяков просят придумать имена поселившимся в зоопарке красным волкам Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В зоопарк Перми из Новосибирска прибыли новые обитатели — три красных волка. «Так как самцы родились не так давно, имен получить они ещё не успели. А потому у вас есть уникальная возможность предложить свои варианты», — написали работники зверинца Перми в соцсети Вконтакте. Они напомнили, что многим этот вид знаком по произведениям Киплинг «Маугли», «Вторая книга джунглей». Писатель описывает этих животных, как красных собак.

Красный волк — редкий вид, включен в Красную книгу, на территории России находится под угрозой исчезновения. Обитают эти животные, напоминающие лис, в основном в Центральной, Южной, Восточной Азии — в Индии, Индонезии, Китае, Монголии, Тибете. Северная граница ареала проходит по южным окраинам российского Дальнего Востока и Сибири, однако здесь красный волк очень редок.

Как рассказали в зоопарке, красные волки очень умны и осторожны; их практически невозможно заманить в ловушку. Они прекрасно плавают (даже в ледяной воде), прыгают, заходят высоко в горы.

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