Прокуратура взяла на контроль дело пациента из Перми, у которого от лекарств слезла кожа Поделиться Твитнуть

Прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по информации, размещенной в Интернете, о неожиданных последствиях оказания медицинской помощи пациенту, которые проходит лечение в одном из медучреждений краевого центра. Сообщалось, что из-за применения препаратов у мужчины образовались обширные нарушения кожных покровов.

Напомним, сначала сообщения о человеке с облезшей кожей появились в местных пабликах в соцсетях, а затем в СМИ. В публикациях рассказывалась история мужчины из Октябрьского, которого в начале этого года положили в окружную больницу, а затем направили для лечения в Пермь. В краевой центре медики назначили ему таблетки, от которых у него появились волдыри, а потом начала слезать кожа и образовались коросты.

В пресс-службе краевого минздрава причиной такой реакции организма пациента назвали острую аллергию на препараты. Сейчас состояние мужчины улучшается.

Тем не менее, из-за общественного резонанса, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина. По факту инцидента следователи проводят проверку. Возможно, будут найдены основания на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 118 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкий вред здоровью).

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