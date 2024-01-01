Максим Артамонов Глава СКР взял на контроль ситуацию с пациентом из Перми, у которого в больнице слезла кожа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина в связи с инцидентом в пермской больнице. Речь идёт о пациенте, у которого после лечения в медучреждении стала слезать кожа. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на следком.

Сначала сообщения о человеке с облезшей кожей появились в местных пабликах в соцсетях, а затем в СМИ. В публикациях рассказывалась история мужчины из Октябрьского, которого в начале этого года положили в окружную больницу, а затем направили для лечения в Пермь.

В краевой столице медики дали ему таблетки, от которых у него появились волдыри, а потом начала облазить кожа и образовались коросты.

В пресс-службе краевого минздрава причиной такой реакции организма пациента назвали острую аллергию на препараты. Сейчас состояние мужчины улучшается. Его лечат под контролем ведомства.

По факту инцидента следователи проводят проверку.

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