В МЧС официально подтвердили отсутствие пострадавших на пожаре в Александровске Из горящего здания с магазинами эвакуировались 16 человек Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/ЧП ДТП Пермь

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю объявили о полной ликвидации пожара в здании с магазинами по ул. КИМ в Александровске. Это произошло в 18:10 12 марта. Они также официально подтвердили, что в ходе ЧП никто не пострадал. 16 человек успели эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в ведомстве не спешили заявлять об отсутствии пострадавших и ликвидации возгорания.

Площадь пожара осталась та же, которая и называлась после локализации возгорания в 11:39, — 880 кв. м. В ходе пожара, который бушевал более часа, частично обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом. На вызов реагировали 30 человек личного состава, на тушение было привлечено 8 единиц техники.

Причина возгорания, даже предварительная, по-прежнему не называется.

Информация о том, что в Александровске загорелся торговый центр, начала распространяться в социальных сетях. Появилось фото и видео ЧП. Отмечалось, что в охваченном огнём здании, в частности, располагаются магазины «Фикс прайс», «Пятёрочка», «Московская ярмарка» и др.

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