В Пермском крае специалисты устанавливают причины массовой гибели коров Карантин пока не объявлен Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В д. Никифорово Чусовского округа Пермского края с начала марта погибли 72 коровы. Туши умерших по неизвестной причине животных сжигают в ямах. Как говорят местные жители, на улице от этого смога уже невозможно дышать.

Как выяснил perm.kp.ru, падёж крупного рогатого скота выявлен на агропредприятии «Россохи», поставляющем ежедневно около 20 тонн молока на один из прикамских комбинатов молочных продуктов. На предприятии уже побывали проверяющие из прокуратуры, Россельхознадзора, государственной ветеринарной инспекции Пермского края.

«Пока карантинных ограничений не наложено, причины произошедшего выясняются, работаем в штатном режиме», — сообщили в ООО «Россохи».

Специалисты ветеринарных служб взяли пробы и отправили их на анализы. Пока известно, что сибирская язва не подтвердилась. По поводу других инфекций исследования продолжаются.

Не исключено, что коровы простудились во время сильных морозов — четыре года назад в одном из сельхозкооперативов в Кудымкарском районе погибло около ста животных из-за коронавирусного энтерита.

По требованию прокуратуры проводится проверка условий содержания животных и их кормления.

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