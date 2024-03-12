На эспланаде Перми началась установка 20-метровой фигуры Весны-Красны Уже завершён металлический каркас Поделиться Твитнуть

В центре Перми ведутся работы по установке 20-метровой фигуры Весны-Красны. Она станет главным украшением эспланады к масленичным гуляниям с 15 по 17 марта, которые пройдут в рамках Фестиваля весенних встреч. Монтаж конструкций закончится 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Особенность композиции в том, что её основа — это конструкция пермской ёлки. рассказал один из создателей Весны, дизайнер городских инсталляций Игорь Горлов.

Собрать конструкцию будет не просто из-за её внушительных габаритов. «Наша задача по графику — за четыре рабочих дня изготовить элементы несерийного изделия, все рассчитать, привезти и собрать на улице», — рассказал Горлов.

Как добавили в Агентстве новых технологий (организатор Фестиваля), на празднике Масленицы пройдут семейные спортивные игры, волейбол на снегу, с 15 марта будет работать большая ярмарка - на площади у Заксобрания уже монтируются ярмарочные домики.

Ранее сообщалось, что 17 марта на праздновании Масленицы в Перми выступит певец Денис Клявер. Концерт начнётся в 18.00.

В Агентстве новых технологий добавили, что Фестиваль весенних встреч будет проходить в течение всего марта во всех территориях в Пермском крае.

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