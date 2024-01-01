На праздновании Масленицы в Перми выступит певец Денис Клявер Поделиться Твитнуть

Денис Клявер / фото: joinfo.com

Певец Денис Клявер выступит на праздновании Масленицы в Перми. Выступление состоится на городской эспланаде 17 марта и будет бесплатным для всех жителей и гостей краевого центра. Кроме столичного певца, на публику выйдут и местные артисты. Концерт начнётся в 18.00 и станет частью Фестиваля весенних встреч. Об этом сообщили в Агентстве новых технологий (АНТ).

В АНТ добавили, что Фестиваль будет проходить в течение всего марта в Пермском крае. Его кульминацией станут масленичные события во всех территориях Прикамья. Также в рамках события пройдёт большой тур Сборной Пермского края – чемпионов Высшей лиги КВН в 2021 году. Команда выступит с концертами и проведёт мастер-классы в Березниках, Добрянке, Кунгуре, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Чайковском, Соликамске, Нытве и Краснокамске.

Программа культурных, спортивных, образовательных и других активностей фестиваля публикуется на сайте 300-летия Перми. Как отмечают организаторы, она постоянно дополняется.

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