С начала года в Перми на 7% стали дороже автомобили с пробегом Заметнее всего выросли в цене машины марки ВАЗ Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Эксперты платформы Avito Auto провели анализ изменения цен на подержанные автомобили в Перми в начале 2024 года. В соответствии с данными, за первые два месяца текущего года наблюдался рост средней стоимости авто с пробегом на 7% (по сравнению с ноябрём-декабрём 2023 года) до 1,2 млн руб.

Эксперты особо отметили, что в Перми с 1 января по 29 февраля 2024 года пользователи платформы проявили наибольший интерес к приобретению автомобилей отечественных, японских, корейских и американских брендов, таких как ВАЗ (Lada), Toyota, Kia, Hyundai и Chevrolet.

Стоимость подержанных автомобилей марки ВАЗ (Lada) в начале 2024 года выросла на 16% (до 650 тыс. руб.) по сравнению с последними двумя месяцами 2023 года. Средняя стоимость Chevrolet увеличилась на 7% (до 610 тыс.). Стоимость авто Kia осталась без изменений (1,6 млн руб.). Цены на подержанные автомобили Hyundai слегка снизились на 1% (1,4 млн), а автомобили Toyota дешевели в среднем на 6% (1,8 млн).

Анализируя самые популярные модели в Перми на начало 2024 года, следует отметить, что на первых местах оказались отечественные автомобили ВАЗ (Lada): Priora, Granta, 2114 "Самара" и "Калина". Кроме того, французская модель Renault Logan также пользовалась живым спросом.

Стоимость Lada 2114 Samara выросла на 6% (до 200 тыс.), Lada Priora — на 1,5% (345 тыс.). Цена Lada Granta осталась неизменной - 600 тыс., а цена на Lada Kalina незначительно снизилась (на 1,5%, до 320 тыс. руб.). Средняя стоимость Renault Logan выросла на 4% (до 500 тыс. руб.).

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