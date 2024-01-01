В Перми на 68% снизилось количество участков без прав Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент земельных отношений администрации Перми подвёл итоги работы по выявлению правообладателей земельных участков за три года.

Специалисты департамента с 2021 по 2023 год обнаружили информацию о 3655 земельных участках, находившихся без правообладателей. В 2748 случаях владельцы участков сами зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) после получения уведомлений от департамента. В отношении ещё 907 правообладателей информация о предоставленных ранее правах была внесена в ЕГРН по инициативе муниципалитета.

Кроме того, в ходе работы были установлены и сняты с государственного кадастрового учёта 4624 участка. По этим землям не было сведений о правоустанавливающих документах, а также отсутствовали основания для установления права собственности.

С 2021 по 2023 год в ЕГРН были внесены данные о 8279 земельных участках. В результате количество участков без прав на территории Перми сократилось на 68%, рассказала начальник департамента земельных отношений Лариса Пьянкова.

Работа по выявлению правообладателей земельных участков без прав продолжается.

В мэрии напомнили, что для регистрации ранее возникшего права жители Перми могут обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами в любой офис многофункционального центра «Мои документы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.